Последнее китайское

Владельцы одного из крупнейших в стране производителей газетной бумаги — АО «Соликамскбумпром» — намерены привлечь в качестве инвестора китайскую компанию «Юнь Чоу». Они рассчитывают, что с ее помощью закроют свыше 5 млрд руб. долгов общества, которое находится в предбанкротном состоянии. Детали возможной сделки не раскрываются. Представители «Юнь Чоу» примут участие в заседании Минпромторга РФ, где будет обсуждаться судьба прикамского предприятия. Кредиторы уверены, что эти планы не будут реализованы, и настаивают на введении в отношении СБП процедуры наблюдения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

О переговорах с китайскими инвесторами по поводу восстановления платежеспособности представители АО «Соликамскбумпром» сообщили в ходе судебного заседания по рассмотрению заявлений о банкротстве компании. По их словам, 7 ноября в Минпромторге РФ состоится совещание по вопросу стабилизации деятельности предприятия. Кроме представителей СБП и его кредиторов, в совещании примут участие глава федерального министерства Антон Алиханов, представители властей Прикамья, а также представители потенциального инвестора предприятия — Технологической компании «Юнь Чоу» из КНР. Как рассказали представители СБП, китайские инвесторы уже посещали производственные площадки завода, после чего у них появились «довольно серьезные планы по совершенствованию предприятия и реализации совместных контрактов». В «Соликамскбумпроме» уверены, что сотрудничество с китайской компанией поможет в перспективе закрыть всю задолженность перед кредиторами. Детали взаимодействия с инвестором представители предприятия не раскрыли. По данным «Ъ-Прикамье», стороны могут договориться о привлечении 20 млрд руб. на развитие СБП в течение нескольких лет.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным цик­лом производства (от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции). Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту; еще 5,21% акций находятся в собственности ООО «Калиостро кэпитал». Чис­тый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

Сейчас АО находится в тяжелом финансовом положении. Общая сумма задолженности перед кредиторами, включая банки и ресурсоснабжающие компании, по данным «Ъ-Прикамье», составляет свыше 5 млрд руб. На предприятии неоднократно выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние. Для поиска стратегического инвестора компания привлекла ООО «ВТБ Трейдинг». Сейчас арбитражный суд рассматривает обоснованность заявлений больше десяти кредиторов о признании общества несостоятельным.

Согласно открытым данным, китайская компания «Юнь Чоу» с 1996 года занимается импортом из России круглого леса, бруса и досок. С 2014-го она стала специализироваться на экспорте бумагоделательного оборудования, в том числе в Россию. Компания выступает основным посредником на российском рынке для ряда крупных китайских производителей. В 2022 году «Юнь Чоу» открыла в Перми сервисный центр постпродажного обслуживания, а годом позднее учредила пермское ООО «Технологическая компания „Юнь Чоу“ АРВМ». По данным Rusprofile, основным видом деятельности филиала является оптовая торговля машинами и оборудованием. Генеральным директором зарегистрированной в Прикамье организации является Дарима Яптуева.

Кредиторы в ходе судебного заседания выразили недоверие к погашению задолженности СБП с помощью нового инвестора и настаивали на введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. В частности, представители ПАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Газпром межрегион­газ Пермь» отметили, что предприятие ежедневно генерирует многомиллионные долги и не предпринимает попыток их оплаты. Кредиторы подчеркнули, что информацию о потенциальном инвесторе СБП озвучивал еще летом, однако никаких конкретных предложений по возможному соглашению и плану оплаты задолженности не было. ООО «Электротехконтроль», чьи основные требования к СБП на сегодняшний день превышают 6,7 млн руб., ходатайствовало о признании действий предприятия недобросовестными.

Представители АО «Соликамскбумпром», в свою очередь, заявили, что попытки оплаты задолженности предпринимались, однако сделать это невозможно из-за ареста денежных средств компании. Несмотря на это, СБП предложил кредиторам заключить судебное перемирие. «По итогам совещания в Минпромторге РФ, думаем, что кредиторы изменят свою позицию»,— отметили представители предприятия.

В итоге суд объявил в заседании перерыв. Это связано с подачей «Соликамскбум­промом» нескольких апелляционных жалоб на решения первой инстанции. Среди них — определение арбитража, которым было оставлено без рассмотрения заявление ООО «Генеральная энергетическая компания» о признании СБП банкротом. Суд счел необходимым дождаться выводов апелляционной инстанции и объявил перерыв в деле. Итоги переговоров с китайскими инвесторами, а также планы дальнейшего развития предприятия стороны обсудят на судебном заседании 13 октября.

Анастасия Леонтьева