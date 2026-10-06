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обновлено 19:35

Пермские наездники стали призерами Первенства России по конкуру

Прикамские спортсмены впервые приняли участие в Первенстве России по конкуру. Турнир прошел в минувшие выходные в Москве и собрал рекордное количество участников - 133 спортивные пары из 20 регионов России. Как сообщает министерство спорта Пермского края, регион представляли Ника Бесфамильная, Виталия Бесфамильная и Василиса Хижняк. Первые две спортсменки завоевали бронзовых медали в личном первенстве. Тренируются наездники под руководством Оксаны Лопатиной и Ирины Ичетовкиной.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов