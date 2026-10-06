Пермские наездники стали призерами Первенства России по конкуру

Прикамские спортсмены впервые приняли участие в Первенстве России по конкуру. Турнир прошел в минувшие выходные в Москве и собрал рекордное количество участников - 133 спортивные пары из 20 регионов России. Как сообщает министерство спорта Пермского края, регион представляли Ника Бесфамильная, Виталия Бесфамильная и Василиса Хижняк. Первые две спортсменки завоевали бронзовых медали в личном первенстве. Тренируются наездники под руководством Оксаны Лопатиной и Ирины Ичетовкиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов