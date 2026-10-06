В 13 муниципалитетах Волгоградской области досрочно начался отопительный сезон

В Волгограде и еще 12 муниципальных районах принято решение о подаче отопления в жилой фонд и объекты социальной сферы. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

По данным областного комитета ЖКХ, в девяти муниципалитетах — Волгограде, Урюпинске, Быковском, Даниловском, Жирновском, Клетском, Котовском, Николаевском и Руднянском районах — тепло уже подается. Отапливают 37 школ, 66 детских садов и 10 объектов здравоохранения.

Решение о старте отопительного сезона каждый муниципалитет принимает самостоятельно. По нормативам он должен начинаться при среднесуточной температуре ниже +8°C в течение пяти суток.

Подготовка к сезону в регионе продолжается — общая готовность объектов ЖКХ составляет 97%.

Нина Шевченко