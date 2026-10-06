РВИО объявило конкурс на эскиз памятника Ивану Грозному для Астрахани

Российское военно-историческое общество объявило открытый конкурс на разработку эскиза памятника Ивану IV для Астрахани. Его планируют установить на территории кремля, сообщили в пресс-службе РВИО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Никон поддержал установку памятника Ивану IV в Астраханском кремле

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Митрополит Никон поддержал установку памятника Ивану IV в Астраханском кремле

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Инициатива по установке монумента царю была выдвинута в 2024 году на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества под руководством помощника президента РФ Дмитрия Миронова. В ноябре 2025 года предложение о размещении скульптуры на территории астраханского кремля поддержали участники круга Астраханского окружного казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон, выступивший с инициативой, отметил значимость данного решения для региона. «Это имеет большое значение для нашего региона: Астраханский кремль был заложен по указу Ивана IV. Размещение памятника в кремле будет способствовать сохранению исторической памяти, создаст неразрывную связь между личностью царя и его архитектурным наследием», — заявил владыка.

Участвовать в конкурсе могут профессиональные скульпторы, архитекторы, художники-монументалисты, а также творческие коллективы и мастерские, специализирующиеся на создании монументальных композиций для городской среды. Организаторы приветствуют участие как отдельных мастеров, так и объединений, работающих в сфере монументального искусства.

Прием заявок продлится до 18:00 1 декабря 2026 года. В проекте допускается использование художественных барельефов, символизирующих вклад монарха в расширение границ государства и обеспечение доступа к Каспийскому морю.

Марина Окорокова