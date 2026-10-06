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Саратовский завод получил льготный займ на 55 млн на модернизацию производства

Завод резервуарных металлоконструкций в Саратовской области получил льготный займ на расширение производства. Об этом сообщило региональное минэкономразвития.

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Модернизация производства позволит увеличить выпуск стальных резервуаров объемом от 100 до 120 тыс. куб. м. Предприятие получило от областного фонда развития промышленности 54,8 млн руб. по ставке 5% на 60 месяцев. Общий бюджет проекта превысил 70 млн руб.

Реализация позволит увеличить производительность участка раскроя на 12,5% и сэкономить листовой металл за счет более эффективной обработки. Также ожидается снижение себестоимости изготовления стальных резервуаров.

Нина Шевченко