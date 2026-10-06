Саратовский завод получил льготный займ на 55 млн на модернизацию производства
Завод резервуарных металлоконструкций в Саратовской области получил льготный займ на расширение производства. Об этом сообщило региональное минэкономразвития.
Фото: Минэкономразвития Саратовской области
Модернизация производства позволит увеличить выпуск стальных резервуаров объемом от 100 до 120 тыс. куб. м. Предприятие получило от областного фонда развития промышленности 54,8 млн руб. по ставке 5% на 60 месяцев. Общий бюджет проекта превысил 70 млн руб.
Реализация позволит увеличить производительность участка раскроя на 12,5% и сэкономить листовой металл за счет более эффективной обработки. Также ожидается снижение себестоимости изготовления стальных резервуаров.