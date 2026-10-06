Аналитики назвали лидера по скорости мобильного интернета в сердце Москвы

Исследование проводилось практически на всей протяжённости одной из главных транспортных магистралей центра столицы — около 16 км. Маршрут проходил через десять районов Центрального административного округа. Специалисты информационно-аналитического агентства TelecomDaily выполняли замеры в последнюю неделю сентября с помощью сертифицированного измерительного комплекса TEMS Investigation.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

По итогам независимого исследования МегаФон показал самые высокие скорости мобильного интернета на Садовом кольце. Средняя скорость загрузки данных в сети оператора составила 124 Мбит/с, передачи данных — 59,9 Мбит/с. Оба показателя стали максимальными по результатам замеров среди «большой четверки». При этом тестовый смартфон с SIM-картой МегаФона находился в 5G-сети 91% времени движения по маршруту.

Средняя скорость Download в сети МегаФона достигла 124 Мбит/с — это на 17% выше скорости ближайшего конкурента. По скорости передачи данных разрыв оказался ещё заметнее: Upload составил 59,9 Мбит/с, что на 66% больше результата следующего в рейтинге оператора. Такие скорости позволяют комфортно смотреть видео в высоком разрешении, пользоваться стриминговыми и облачными сервисами, проводить видеозвонки, отправлять фото и видео и быстро загружать объёмный контент даже во время движения.

TelecomDaily впервые в рамках подобных исследований отдельно оценило доступность связи пятого поколения. Для тестирования на смартфонах был установлен приоритетный режим 5G: при наличии сети устройство автоматически подключалось к ней. В сети МегаФона соединение пятого поколения сохранялось на протяжении 91% времени замеров на Садовом кольце, что говорит о высокой стабильности 5G-сигнала на маршруте.

ПАО «МегаФон»