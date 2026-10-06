В Москве задержали волгоградца, который украл из магазина 49 плиток шоколада
26-летнего жителя Волгограда задержали в Москве после кражи 49 плиток шоколада (ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.
Фото: ГУ МВД России по Москве
Волгоградец вынес неоплаченные товары из магазина «Супер Лента» на ул. Рогожский Вал. Пропажу обнаружил работник торговой точки.
Молодого человека задержали на Волгоградском проспекте. С его слов, он украл шоколад для себя. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.