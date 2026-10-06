В Прикамье снизился темп роста заболеваемости ОРВИ

За неделю с 28 сентября по 4 октября 2026 года в Пермском крае было зарегистрировано 13910 случаев ОРВИ, темп прироста заболеваемости снизился. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. На прошлой неделе было зафиксировано 15696 случаев ОРВИ. Темп прироста заболеваемости увеличивался на протяжении последних четырех недель.

Как сообщают в ведомстве, эпидемический порог не был превышен, заболеваемость соответствует среднемноголетнему уровню. По информации лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа и риновирусы.