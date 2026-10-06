Самарская область вошла в топ-10 в стране по объему взятых предприятиями кредитов под «зонтичные» поручительства

Самарская область заняла седьмое место в России по объему кредитов, которые предприятия получили под «зонтичные» поручительства. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

С 2021 года, с момента запуска механизма, предприятия региона привлекли более 32,6 млрд руб. Программа распространяется на малый и средний бизнес, которому необходимы средства для развития производства или закупки оборудования.

Кредиты привлекают предприятия обрабатывающей промышленности, инфраструктурного строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства, научно-технической деятельности.

Руфия Кутляева