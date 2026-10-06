Вечера на «Хуторе» близ детсада
Врио директора «Челябоблинвестстроя» подозревают в причинении ущерба на 28,8 млн рублей
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали исполняющего обязанности директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» (структура правительства региона) Ильдуса Ахметова. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Задержанному грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото: предоставлено Администрацией Челябинска
Речь идет о событиях, когда господин Ахметов работал в другой структуре, подконтрольной правительству Челябинской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, следствие считает, что в период с 21 августа 2024 по 12 февраля 2025 года господин Ахметов, занимая должности начальника управления заказчика-застройщика, а затем генерального директора ООО «СЗ стройзаказчик» „ЮУ КЖСИ“» (головная компания, АО «ЮУ КЖСИ», принадлежит правительству региона), мог организовать подписание актов приемки выполненных работ по строительству детского сада в микрорайоне Белый Хутор без надлежащей проверки фактического состояния объекта, при этом работы на объекте фактически произведены не были.
В результате на расчетные счета подрядчика были перечислены денежные средства в сумме более 28,8 млн руб., что, по оценке СК, причинило акционерному обществу материальный ущерб в указанном размере. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
По месту жительства и работы Ильдуса Ахметова проведены обыски. На момент публикации решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следствие также проводит мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к преступлению, и новых эпизодов противоправной деятельности.
Объект, с которым следствие связывает уголовное дело,— детский сад №51 на Береговой улице в микрорайоне Белый Хутор поселка Западный был открыт летом 2026 года. 1 июля пресс-служба мэрии Челябинска сообщила, что учреждение начнет принимать воспитанников с 6 июля. Здание рассчитано на 278 мест. В детском саду предусмотрено 12 групп: две группы для детей раннего возраста и десять групп для детей от трех до семи лет.
Открытию учреждения предшествовали жалобы жителей Белого Хутора на затянувшийся ввод объекта. В мае 2026 года следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Поводом стали обращения жителей микрорайона в том числе на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В них авторы указывали, что из-за задержки открытия детского сада сотни семей были вынуждены возить детей в отдаленные дошкольные учреждения, а часть родителей отказалась от посещения детского сада.
До сегодняшнего дня господин Ахметов занимал должность врио руководителя ОГКУ «Челябоблинвестстрой», зарегистрированного 25 декабря 2014 года в Челябинске. Единственным учредителем компании выступает Челябинская область. Профиль учреждения — проектирование и сопровождение строительства объектов социальной инфраструктуры региона за счет бюджетных средств.
В портфеле компании — контракты, размещенные в системе открытых закупок: строительство комплекса зданий дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Миасское Красноармейского района (1,554 млрд руб.), строительство административного здания для АНО «Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности» (463,8 млн руб.), строительство поликлиники в селе Аргаяш (441,4 млн руб.), строительство школы в Верхнем Уфалее (344,6 млн руб.), строительство поликлиники в рабочем поселке Бердяуш Саткинского района (109,8 млн руб.). Помимо этого, учреждение выступало заказчиком проектно-изыскательских работ по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском и Ашинском районах, по объектам спортивной инфраструктуры, а также по второму зданию детской филармонии в Челябинске.
По данным арбитражных судов, за десять лет с участием учреждения зарегистрировано 201 дело, из которых 49 рассматриваются, восемь обжалуются и 140 завершены. В качестве истца учреждение участвует в 89 делах на общую сумму 300,2 млн руб., в качестве ответчика — в 29 делах на 159,7 млн руб. Еще в 83 делах учреждение выступает третьим или иным лицом. Пик исковой активности приходится на 2024–2026 годы: в 2026 году сумма предъявленных к учреждению требований составила 97,6 млн руб. при девяти делах. Дел о банкротстве в качестве должника не зафиксировано, два корпоративных спора на сумму 19,8 млн руб. находятся в активной стадии. По данным «СПАРК-Интерфакс», более четверти исковых заявлений учреждения (25 из 92) были оставлены судами без движения.
Это не первый случай, когда руководство «Челябоблинвестстроя» оказывается фигурантом уголовного дела. В апреле 2020 года были арестованы тогдашний директор учреждения Алексей Абаимов и заместитель министра строительства Челябинской области Татьяна Антонова. Им было предъявлено обвинение в получении взяток от совладельца ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова: Антоновой — на сумму 2,2 млн руб., Абаимову — на сумму 1,5 млн руб. По версии следствия, за вознаграждение оба обвиняемых должны были обеспечить компании оплату по муниципальным контрактам. «Стройтранссоюз» выступал застройщиком биатлонного центра в Златоусте и шорт-трека ледового дворца «Уральская молния» в Челябинске. Впоследствии Антоновой было предъявлено дополнительное обвинение в превышении должностных полномочий: по данным регионального СУ СКР, сотрудники минстроя и «Челябоблинвестстроя» оплатили невыполненные работы и недоставленное оборудование при строительстве шорт-трека, ущерб был оценен в 65 млн руб.
Фигурантом уголовного дела становился еще один бывший руководитель ЮУ КЖСИ — гендиректор компании Владимир Атаманченко. Суд установил, что с ноября 2021 по август 2023 года он получил под отчет 34 млн руб. и использовал их в личных целях для погашения займов, чем причинил организации ущерб в особо крупном размере.
Изначально действия господина Атаманченко квалифицировались как растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а первой инстанцией ему было назначено условное наказание. Однако после обжалования приговора прокуратурой дело было направлено на новое рассмотрение, по итогам которого фигуранта приговорили к полутора годам колонии-поселения как виновного в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Кроме того, суд постановил конфисковать 34 млн руб. в доход государства и взыскать с осужденного еще 33,9 млн руб. по гражданскому иску компании.
«Следствие продолжает проведение следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления, новых эпизодов противоправной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы»,— подчеркивается в сообщении пресс-службы СК России по Челябинской области.