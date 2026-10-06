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Прокуратура потребовала привести в порядок дороги на шести улицах Саратова

Прокуратура потребовала привести в порядок дорожную сеть на нескольких улицах Саратова. Главе администрации Фрунзенского района внесено представление надзорного органа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура заставила власти Саратова заняться дорогами на шести улицах

Прокуратура заставила власти Саратова заняться дорогами на шести улицах

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Прокуратура заставила власти Саратова заняться дорогами на шести улицах

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Проверка районной прокуратуры выявила многочисленные нарушения на улицах Пугачева, Шелковичной, Степана Разина, Рахова, Свинцовой и Мичурина. Там отсутствовала разметка пешеходных переходов, имелись повреждения асфальтового покрытия, а на участке улицы Свинцовой не было тротуара.

Главу администрации района привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Марина Окорокова