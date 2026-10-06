Прокуратура потребовала привести в порядок дороги на шести улицах Саратова
Прокуратура потребовала привести в порядок дорожную сеть на нескольких улицах Саратова. Главе администрации Фрунзенского района внесено представление надзорного органа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура заставила власти Саратова заняться дорогами на шести улицах
Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX
Проверка районной прокуратуры выявила многочисленные нарушения на улицах Пугачева, Шелковичной, Степана Разина, Рахова, Свинцовой и Мичурина. Там отсутствовала разметка пешеходных переходов, имелись повреждения асфальтового покрытия, а на участке улицы Свинцовой не было тротуара.
Главу администрации района привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует прокуратура.