Прокуратура потребовала привести в порядок дороги на шести улицах Саратова

Прокуратура потребовала привести в порядок дорожную сеть на нескольких улицах Саратова. Главе администрации Фрунзенского района внесено представление надзорного органа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура заставила власти Саратова заняться дорогами на шести улицах

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Прокуратура заставила власти Саратова заняться дорогами на шести улицах

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Проверка районной прокуратуры выявила многочисленные нарушения на улицах Пугачева, Шелковичной, Степана Разина, Рахова, Свинцовой и Мичурина. Там отсутствовала разметка пешеходных переходов, имелись повреждения асфальтового покрытия, а на участке улицы Свинцовой не было тротуара.

Главу администрации района привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Марина Окорокова