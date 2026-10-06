Автомобилистку из Ульяновска будут судить за ДТП с пострадавшим ребенком

Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в том, что в нетрезвом виде сбила на автомобиле семилетнего ребенка и причинила тяжкий вред здоровью потерпевшей (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По версии следствия, 8 августа 2026 года женщина за рулем автомобиля Geely MK-Cross в состоянии алкогольного опьянения на улице Федерации сбила малолетнюю девочку на тротуаре. В результате ДТП ребенок получил множественные травмы и длительное время находился на лечении в больнице.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Ульяновска. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Георгий Портнов