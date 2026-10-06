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На агрострахование в животноводстве в Чувашии выделили 3,9 млн рублей

Минсельхоз России выделил дополнительные 3,9 млн руб. на поддержку сельскохозяйственного страхования в животноводстве в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

На агрострахование в животноводстве в Чувашии выделили 3,9 млн рублей

На агрострахование в животноводстве в Чувашии выделили 3,9 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На агрострахование в животноводстве в Чувашии выделили 3,9 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общий объем средств на агрострахование в Чувашии в этом году превышает 24,7 млн руб., из них 10,4 млн руб. предусмотрено на страхование в животноводстве. В этом году этой мерой поддержки уже воспользовались 14 организаций.

Субсидия компенсирует часть затрат на страховые премии. При страховом тарифе в пределах установленной ставки возмещается 50% начисленной премии.

Анна Кайдалова