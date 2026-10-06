В Самарской области заболеваемость ОРВИ среди взрослых и школьников выросла на 6,1%

В Самарской области за 40-ю неделю 2026 года зарегистрировано 10 886 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 34,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 27,8%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Заболеваемость ниже эпидпорога фиксируется в детских возрастных группах: до двух лет — на 69%, 3–6 лет — на 62,3%, 7–14 лет — на 63,9%. При этом среди населения от 15 лет и старше заболеваемость превысила эпидемический порог на 6,1%.

По сравнению с предыдущей неделей общий рост заболеваемости в регионе составил 1,5% (на 160 случаев). Увеличение отмечено среди детей 7–14 лет — на 3,5% и среди лиц от 15 лет и старше — на 2,2%.

Георгий Портнов