В «Чайковской текстильной компании» сменился директор

В ООО «Чайковская текстильная компания» сменился директор. С 5 октября директором назначен Максим Малинин. Он заменил на этом посту Сергея Загородникова, руководившего предприятием с 2022 года. Соответствующие изменения опубликованы в «СПАРК-Интерфакс». Господин Малинин ранее занимал пост вице-президента группы компаний «Чайковский текстиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ООО «Чайковская текстильная компания» было зарегистрировано в 1999 году. Основной вид деятельности — производство текстильных тканей. Общество входит в один из крупнейших текстильных комбинатов России — «Чайковский текстиль». Производственные мощности холдинга располагаются в городе Чайковском, на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей. Головным юрлицом холдинга является АО «Финансово-производственная компания “Чайковский текстильный дом”». Финансовые результаты не раскрываются с 2025 года.