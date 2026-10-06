Трое жителей Ульяновской области обвиняются в покушении на убийство двух человек в 2014 году

Трое жителей Ульяновской области обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой). Об этом сообщают УМВД России по Ульяновской области и пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомств, в марте 2014 года двое жителей Ульяновска получили огнестрельные ранения, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи им удалось выжить. Нападавшим удалось скрыться. Потерпевшие не смогли опознать фигурантов, поскольку на них были маски.

Был установлен один из фигурантов, который в ходе допроса дал признательные показания об обстоятельствах случившегося, в том числе о соучастниках преступления, которых также задержали.

В 2014 году трое фигурантов решили организовать убийство двух мужчин. У них были огнестрельное оружие и биты, а также информация о местонахождении потерпевших. Они прибыли в Заволжский район Ульяновска, на конечный пункт сбора маршрутных такси в микрорайоне «Новый город», где и выстрелили в потерпевших. Всем фигурантам избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева