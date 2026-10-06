Мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили более 11 млн рублей у нижегородки

Полиция расследует в Шахунье уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению местной жительницы, которая отдала неизвестным более 11 млн руб., полученные в виде выплаты за погибшего супруга. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По фабуле дела, потерпевшая получила сообщения о взломе личного кабинета на портале госуслуг и необходимости связаться со «специалистом» по указанному номеру. Сначала она связалась с мнимым специалистом техподдержки, а затем — с якобы сотрудниками ФСБ. Они убедили ее в том, что неизвестные от ее имени могут оформить кредит и совершить переводы, которые подпадают под уголовную статью о госизмене.

Чтобы избежать проблем, потерпевшая по указанию собеседников, якобы из Центробанка, подписала договор о сотрудничестве для Росфинмониторинга. Позднее ей сообщили о попытке хищения средств, рекомендовали обналичить их, хранить дома и сфотографировать. Когда она отправила фото, собеседники сообщили, что деньги выглядят подозрительно и купюры необходимо передать курьеру для экспертизы.

В итоге потерпевшей показали изображение с мнимого сайта казначейства о том, что деньги лежат в ячейке, и перестали выходить на связь.

Владимир Зубарев