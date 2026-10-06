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Экс-глава самарского министерства науки стал помощником губернатора

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков стал помощником губернатора. Об этом сообщает региональное правительство.

Марк Шлеенков

Марк Шлеенков

Фото: Правительство Самарской области

Марк Шлеенков

Фото: Правительство Самарской области

Марк Шлеенков приступит к обязанностям на новом посту с 7 октября. В качестве помощника губернатора он будет координировать кадровое обеспечение региональной экономики и обеспечивать адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.

Ранее Шлеенков занимал пост исполняющего обязанности министра науки и высшего образования региона. Исполняющим обязанности министра назначен Сергей Урюпин.

Георгий Портнов