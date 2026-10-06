Полис ОСАГО в Челябинской области увеличился в цене на 10%

Средняя цена полиса ОСАГО в Челябинской области в третьем квартале 2026 года достигла 9,3 тыс. руб. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщает пресс-служба маркетплейса «Финуслуги».

Меньше всего в июле — сентябре этого года за полис ОСАГО отдавали жители Ненецкого автономного округа (5,4 тыс. руб.), Псковской (5,6 тыс. руб.) и Белгородской (6,2 тыс. руб.) областей. Дороже всего страховка обходилась в Новосибирской области (13 тыс. руб.), Хабаровском (10,7 тыс. руб.) и Камчатском (9,8 тыс. руб.) краях.

Виталина Ярховска