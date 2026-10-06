Жителя Каслей будут судить за гибель пассажирки в аварии

Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя округа. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пассажирки (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, ночью 31 июля 2026 года пьяный водитель Volkswagen Polo двигался по Каслям во время дождя. Автомобиль занесло, и он выехал сначала на встречную полосу, а потом — в левый кювет. Машина врезалась в опору линии электропередачи. В результате ДТП 23-летняя пассажирка погибла, другой 21-летний пассажир получил тяжкие травмы. Еще два человека, находившиеся в салоне, избежали серьезных повреждений.

Фигурант находится под стражей. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска