В Самаре за 2 млн рублей продается редкая гитара с автографами Scorpions

Житель Самары разместил на популярной площадке объявлений лот стоимостью 2 млн рублей — электрогитару Gibson 70s Flying V Classic, на которой оставили свои подписи все музыканты группы Scorpions. Как сообщает продавец, автографы были собраны в мае 2011 года в Казани, где немецкий коллектив выступал в рамках прощального тура.

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Среди подписей — автографы вокалиста Клауса Майне, гитаристов Рудольфа Шенкера и Маттиаса Ябса, басиста Павла Мончиводы и барабанщика Джеймса Коттака, скончавшегося в 2024 году. По словам владельца, инструмент хранился в частной коллекции, не использовался по назначению и до настоящего времени находится в отличной сохранности — как сама гитара, так и нанесенные на нее подписи.

Scorpions, образованные в 1965 году в Ганновере, — одна из самых коммерчески успешных рок-групп в истории: за полвека карьеры продано свыше 100 млн альбомов. Коллектив не раз приезжал с концертами в СССР и Россию, а его хиты звучат на радиостанциях до сих пор.

Георгий Портнов