В Троицке директора компании подозревают в мошенничестве при стройке бассейна

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 66-летнего директора местной компании, подозреваемого в мошенничестве при строительстве бассейна в селе Октябрьское (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он задержан, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в феврале 2024 года компания заключила с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Октябрьского муниципального района контракт на строительство бассейна в селе Октябрьское. Директор подрядчика, желая похитить средства, не купил и не уложил предусмотренный проектом полимерный материал. В акты выполненных работ он внес ложные сведения об этом. В итоге организации перевели 4,9 млн руб., из которых 2,1 млн руб. руководитель похитил.

Фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СУ СКР по региону. По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, фигурантом является директор ООО «СтройМонтаж» Арыстан Юсупов. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в селе Варна в 2008 году. Арыстан Юсупов является и директором, и учредителем. Выручка организации за 2205 год составила 171,6 млн руб., чистая прибыль — 680 тыс. руб. В портфеле подрядчика — 197 госконтрактов, 17 из которых прекращено. Компанию трижды вносили в реестр недобросовестных поставщиков.

Виталина Ярховска