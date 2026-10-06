С начала года Пермское УФАС оштрафовало газо- и электрокомпании на 7 млн рублей
За девять месяцев 2026 года в Пермское УФАС поступила 121 жалоба от граждан на нарушения при подключении домовладений к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной газификации и 57 жалоб на нарушения при подключении к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Всего по фактам нарушений правил присоединения к инженерно-техническим сетям и правил недискриминационного доступа пермское УФАС возбудило 36 дел об административных правонарушениях. К ответственности привлекли 23 юридических и 13 должностных лиц.
За допущенные нарушения виновные оштрафованы на общую сумму 7,3 млн руб.