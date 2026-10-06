На выходных в Челябинске перекроют улицы для крестного хода

В Челябинске 11 октября будет ограничено движение на нескольких улицах в связи с проведением крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

С 6:00 до 10:00 11 октября полностью закроют следующие участки: проспект Героя России Родионова от Новоградского проспекта до улицы Академика Макеева, улицу Академика Макеева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска, улицу 250-летия Челябинска от Академика Макеева до Татищева. Кроме того, водителей просят с 18:00 10 октября до конца мероприятия не парковать автомобили вдоль этих отрезков.

Виталина Ярховска