Судный процент

Арбитражный суд Нижегородской области утвердил многомиллионный долг экс-депутата заксобрания Дмитрия Колыванова перед Павловским опытным механическим заводом. Осужденный за мошенничество бизнесмен пытался сократить задолженность с помощью приговора, в котором доказанная сумма выведенных на аффилированные компании средств по договорам займа была вчетверо ниже требований кредитора. Также истец настаивал, что выплатил отступные, однако подпись на подтверждающем документе оказалась чужой. При этом бывший депутат и его супруга признаны банкротами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Арбитражный суд отказал экс-депутату заксобрания Нижегородской области Дмитрию Колыванову в пересмотре многомиллионных требований кредиторов по вновь открывшимся обстоятельствам. Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Колыванов признан банкротом и отбывает 4,5 года в колонии за мошенническое хищение 6,9 млн руб. со счетов АО «Павловский опытный механический завод», которое он возглавлял в статусе гендиректора. По фабуле дела, в 2021–2022 годах он распорядился перечислить эту сумму по фиктивным договорам займа на счета ООО «Производственная фирма „Агротехмаш“», затем компанию ликвидировали. Тогда у кредитора не было претензий к сделкам, однако в 2025 году предприятие добилось включения в реестр требований кредиторов 26,2 млн руб. Эта сумма также учитывала 7,8 млн руб. займов с процентами, выданных ООО «Опытный механический завод», и убытки. Из материалов дела следует, что в 2025 году суд удовлетворил иск завода, бывший депутат безуспешно обжаловал это решение и в итоге потребовал пересмотреть его по вновь открывшимся обстоятельствам.

В своем заявлении Дмитрий Колыванов ссылался на собственный приговор. Он отметил, что суд признал его виновным только по эпизодам перечисления средств «Агротехмашу»: другие договоры займа в предмет уголовного разбирательства не выходили, а значит, были правомерными. Финансовый управляющий бизнесмена в своем отзыве отметил, что заводу еще в ноябре 2023 года выплатили 62,3 млн руб. отступных, за счет которых часть долга была погашена. При этом Павловский опытный завод якобы скрыл этот факт, и у Дмитрия Колыванова этого документа не было.

Однако арбитражный суд отказался признать этот договор вновь открывшимся обстоятельством. Суд решил, что приговор лишь фиксирует сам факт хищения 6,9 млн руб. через «Агротехмаш», но не содержит выводов об отсутствии ущерба по иным эпизодам. Кроме того, факты выдачи займов, аффилированности компаний и ликвидации заемщика были известны суду и сторонам, поэтому, как посчитал суд, выводы должника основаны на подмене предметов доказывания. Отсутствие уголовного обвинения по другим эпизодам не отменяет факта причинения Павловскому опытно-механическому заводу убытков, решил суд. Более того, приговор вообще не касается эпизодов выдачи займов в пользу ООО «Опытный механический завод», на которое приходилась значительная часть взысканных убытков.

По условиям соглашения с Павловским опытным механическим заводом, обязательства Дмитрия Колыванова перед предприятием прекращались, когда должник передаст имущество по акту приема-передачи. Однако они в деле отсутствуют, и подтвердить аргумент об исполнении соглашения об отступном и закрытии долга невозможно. Наконец, в решении суда говорится, что подпись на соглашении об отступном представителю компании-должника не принадлежала, оригинал суду не представили, и злоупотребление правом со стороны Павловского опытного механического завода установлено не было. Попытка Дмитрия Колыванова использовать уголовный приговор и ранее известные ему документы для ревизии вступившего в силу судебного акта нарушает принцип правовой определенности, заключил суд и отказал бывшему депутату в иске.

Владимир Зубарев