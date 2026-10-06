Скульптуру «Индустриальный танец» установят в ОЭЗ «Кулибин» за 11 млн рублей

АО «Корпорация развития Нижегородской области» проводит запрос предложений на изготовление и установку уличного арт-объекта авторства Романа Ермакова на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Начальная стоимость контракта составляет чуть более 11 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из закупочной документации Фото: из закупочной документации

Скульптурная композиция «Индустриальный танец» должна быть выполнена из пенополистирола по предоставленной автором цифровой модели.

По задумке автора, она представляет собой манифест о взаимосвязи науки, высоких технологий и художественного авангарда. Ее пластическое решение связывает научно-индустриальный контекст Дзержинска и наследие изобретателя Ивана Кулибина.

Галина Шамберина