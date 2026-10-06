В Самарской области планируют создать официальный маршрут на памятнике природы «Рачейские скалы»

На памятнике природы «Рачейские скалы» планируют обустроить экологическую тропу для цивилизованного, а не стихийного посещения. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам министра природных ресурсов Самарской области Артема Ефимова, скалы испытывают серьезную рекреационную нагрузку. По оценке минприроды, в сезон здесь бывает до 1000 человек в день.

«Чтобы обеспечить баланс между сохранением уникальных ландшафтов и развитием цивилизованного, экологически ответственного туризма, совместно с научным сообществом готовится проект будущей эко тропы. Речь идет о разработке строго обозначенного маршрута и навигации», — отмечают в министерстве.

Руфия Кутляева