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В Самарской области планируют создать официальный маршрут на памятнике природы «Рачейские скалы»

На памятнике природы «Рачейские скалы» планируют обустроить экологическую тропу для цивилизованного, а не стихийного посещения. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам министра природных ресурсов Самарской области Артема Ефимова, скалы испытывают серьезную рекреационную нагрузку. По оценке минприроды, в сезон здесь бывает до 1000 человек в день.

«Чтобы обеспечить баланс между сохранением уникальных ландшафтов и развитием цивилизованного, экологически ответственного туризма, совместно с научным сообществом готовится проект будущей эко тропы. Речь идет о разработке строго обозначенного маршрута и навигации», — отмечают в министерстве.

Руфия Кутляева