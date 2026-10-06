Самарцы стали чаще передвигаться на автобусах

Пассажиропоток на автобусных маршрутах в Самаре в 2026 году вырос почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Пассажиропоток на автобусных маршрутах вырос и составил свыше 300 тыс. человек в будни»,— отмечается в сообщении.

По данным главы департамента транспорта Андрея Карпочева, показатель вырос в том числе благодаря переходу на новые контракты с перевозчиками, предусматривающие другую модель оплаты транспортной работы.

«Раньше перевозчики получали средства за счет госсубсидии за каждого из перевезенных пассажиров, и их количество было определяющим. Теперь приоритеты — пройденный километраж, количество подвижного состава на каждом маршруте, наличие современных транспортных средств на линии, четкое соблюдение графика движения по полному маршрутному кругу и др.»,— говорит Андрей Карпочев.

Сабрина Самедова