Самарцы стали чаще передвигаться на автобусах
Пассажиропоток на автобусных маршрутах в Самаре в 2026 году вырос почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
«Пассажиропоток на автобусных маршрутах вырос и составил свыше 300 тыс. человек в будни»,— отмечается в сообщении.
По данным главы департамента транспорта Андрея Карпочева, показатель вырос в том числе благодаря переходу на новые контракты с перевозчиками, предусматривающие другую модель оплаты транспортной работы.
«Раньше перевозчики получали средства за счет госсубсидии за каждого из перевезенных пассажиров, и их количество было определяющим. Теперь приоритеты — пройденный километраж, количество подвижного состава на каждом маршруте, наличие современных транспортных средств на линии, четкое соблюдение графика движения по полному маршрутному кругу и др.»,— говорит Андрей Карпочев.