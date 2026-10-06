В Тольятти замглавврача предстанет перед судом за фиктивное лечение 371 пациента

В Самарский районный суд направлено уголовное дело в отношении заместителя руководителя одного из медицинских учреждений Тольятти. Фигуранту вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023–2025 годах врач манипулировал данными единой медицинской информационно-аналитической системы, внеся в нее ложные сведения об оказании паллиативной помощи 371 пациенту. На основании фиктивных отчетов учреждение получало субсидии из бюджета регионального минздрава, выделенные на программу развития паллиативной службы. В результате было похищено 289 тыс. рублей.

Гражданский иск о возмещении ущерба уже заявлен прокуратурой. Для обеспечения исполнения возможного решения суда на автомобиль обвиняемого наложен арест.

Георгий Портнов