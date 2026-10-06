«Мальчик Бананан» из «Ассы» приедет в Самару на открытие нового зала Дома Рока

В пятницу, 9 октября, в 19:00 в Доме Рока состоится открытая встреча с Сергеем Бугаевым, известным в художественных кругах как «Африка». Широкой публике он знаком по роли «мальчика Бананана» в фильме Сергея Соловьева «Асса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бугаев ("Африка")

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сергей Бугаев ("Африка")

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Формат мероприятия — публичная беседа под названием «Через границы: ленинградская художественно-музыкальная сцена, Джоанна Стингрей, Red Wave и "Поп-механика"». Вход свободный.

Тема разговора — выстраивание связей ленинградских музыкантов и художников с зарубежным миром в 1980-е годы. Речь пойдет о том, каким образом советская независимая музыка доходила до западной аудитории и как международный обмен трансформировал представления о сцене, авторстве и свободе творчества. Встреча приурочена к скорому запуску нового зала в Доме Рока — детали организаторы обещали раскрыть в ближайшее время.

Сергей Бугаев — одна из ключевых фигур ленинградского и петербургского андеграунда, работающий на стыке искусства, музыки и кураторской практики. В 1981 году, познакомившись с Сергеем Курехиным, он вошел в состав его «Крези мюзик оркестр» (впоследствии — «Поп-механика»), где отвечал за индустриальную и биологическую секции. Параллельно участвовал в проектах «Кино» и «Звуки Му». Совместно с Тимуром Новиковым стал сооснователем объединения «Новые художники», позже выросшего в «Клуб друзей Маяковского».

С середины 1980-х Сергей Бугаев принял участие более чем в 200 выставках в России и за рубежом. Среди персональных проектов — экспозиции в Queens Museum of Art (Нью-Йорк) и Московском музее современного искусства. Он также участник крупных международных смотров, включая Венецианскую биеннале.

Георгий Портнов