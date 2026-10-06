Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджет Уфы потратит 113 млн рублей на подсветку Бельского моста

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ) заключило с московским ООО «МР Инжиниринг» контракт на монтаж архитектурно-художественного освещения мостов через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева. По данным сайта госзакупок, услуги оцениваются в 113,2 млн руб. Работы профинансирует городской бюджет.

До конца 2027 года подрядчик должен будет установить архитектурно-художественное освещение мостов, а также настроить системы цветодинамичной подсветки.

Идэль Гумеров