В Тольятти осужден покупатель персональных данных

В Тольятти 35-летний мужчина осужден за покупку и перепродажу персональных данных ( ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В период с апреля по август 2024 года мужчина через мессенджер вступил в сговор с сотрудником одного из банков, уголовное дело в отношении которого рассмотрено судом в другом регионе. Мужчина покупал у сообщника конфиденциальные данные клиентов банка: номера банковских карт, паспортные данные, адреса регистрации, остатки на счетах и номера мобильных телефонов»,— говорится в сообщении.

Полученную информацию он за вознаграждение перепродавал третьим лицам. Общая сумма незаконного дохода составила не менее 80 тыс. руб.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Деньги, полученные преступным путем, и мобильный телефон осужденного конфискованы в доход государства.

Сабрина Самедова