Электричество в Озерске восстанавливают 20 специалистов

Специалисты челябинского филиала «Россети Урал» круглосуточно восстанавливают электроснабжение части жителей Озерска. В работах принимают участие 20 человек и девять единиц техники, сообщает пресс-служба организации.

Авария на кабельной распределительной сети 6 кВ произошла 5 октября. Для подачи ресурса социально значимым объектам уже используются три резервных источника электроснабжения общей мощностью 910 кВт. Готовятся к подключению еще четыре источника. Специалисты стараются вернуть ресурс в максимально короткое время, но так как авария произошла на кабельных линиях, для локализации места повреждения необходимо дополнительное время.

По данным администрации города, сегодня, 6 октября, планируется подать горячую воду и запустить отопление в оставшиеся без ресурсов дома. Школы № 21, №25, №27, №35, №37, №38 переведены в связи с ситуацией на дистанционный формат обучения.

Утром 5 октября в Озерске часть потребителей осталась без горячей воды в районе ДОК. Вскоре отключилось электричество на улицах Иртяшской, Семенова, Матросова, Ермолаева, Музрукова, проспектах Карла Маркса и Ленина. До этого в городе происходило подобное — отопительный сезон в домах начался с 28 сентября.

Виталина Ярховска