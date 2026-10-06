В Ижевске умер ученый-математик и преподаватель УдГУ Виталий Родионов

В Ижевске 5 октября умер заведующий кафедрой информатики и математики Удмуртского государственного университета, бывший декан факультета информационных технологий и вычислительной техники, кандидат физико-математических наук, доцент Виталий Родионов. Об этом сообщила пресс-служба УдГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УдГУ Фото: пресс-служба УдГУ

Виталий Родионов родился в Ижевске в 1956 году. Он окончил математико-механический факультет и аспирантуру Ленинградского государственного университета. С 1986 года работал в УдГУ, где прошел путь от старшего преподавателя до декана. Вместе с бывшим ректором Виталием Журавлевым он участвовал в создании первых в университете полноценных ИТ-направлений. Родионов также много лет возглавлял кафедру информатики и математики.

Научные работы Родионова были посвящены теории функционально-дифференциальных уравнений, интегралам Римана—Стилтьеса и квазиинтегральным уравнениям. Его исследования публиковались в российских и международных математических изданиях. Родионов был почетным работником высшего профессионального образования РФ и заслуженным деятелем науки Удмуртии.

Прощание с Виталием Родионовым прошло 6 октября в Ижевске.