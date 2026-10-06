Южный Урал попал в топ регионов по динамике установления самозапретов на кредиты

За сентябрь 2026 года жители Челябинской области установили 19,8 тыс. самозапретов на кредиты. Это на 12,9% больше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россияне 735 тыс. раз воспользовались услугой. За месяц показатель вырос на 10,5%. Регионами с максимальной динамикой установления самозапретов на кредиты стали Ростовская (+34,2%) и Воронежская (+16%) области, Республика Татарстан (+14,1%), а также Челябинская область и Москва (+12,7%).

Виталина Ярховска