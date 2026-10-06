Дело о банкротстве челябинского ПКФ «Глобус» возобновилось с новыми кредиторами

Арбитражный суд Челябинской области 6 октября 2026 года признал необоснованным заявление Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Башкортостан о признании ООО «Производственно-коммерческая фирма „Глобус"» несостоятельным — долг перед налоговым органом был погашен в ходе рассмотрения дела. Вместе с тем производство по делу №А76-14220/2026 не прекращено: в него вступили два новых кредитора — ООО «Энерготрейд» и ООО «Долерит». Заседание по проверке обоснованности их требований назначено на 10 ноября 2026 года.

Это уже второй эпизод банкротных разбирательств вокруг компании. В апреле 2026 года арбитражный суд прекращал предыдущее дело о несостоятельности ПКФ «Глобус» — из-за отказа всех участников финансировать процедуры банкротства. Инициатором того дела выступала златоустовская компания ООО «Златпроднефть», требовавшая взыскания долга в размере 3,9 млн руб.

ПКФ «Глобус» неоднократно фигурировала в уголовных делах о коррупции в дорожной отрасли региона. В конце 2025 года Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор заместителю директора компании Арайику Закояну по обвинению в даче взяток сотруднику областного учреждения «Челябинскавтодор» и хищении средств при исполнении госконтракта на ремонт дорог (п. «б» ч. 4 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) — пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 628 тыс. руб. Компания также упоминается в деле первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. В январе 2025 года УФАС по Челябинской области включило ПКФ «Глобус» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта по благоустройству спортивного автокомплекса «Трасса 74» на сумму 57 млн руб.

Евгений Рыженьков