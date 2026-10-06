В Курганской области промпроизводство увеличилось на 9,7%

Индекс промышленного производства за январь — август 2026 года в Курганской области составил 109,7% к аналогичному периоду 2025-го. Такие данные указаны в отчетности Свердловскстата.

Среди основных видов экономической деятельности показатель вырос в обрабатывающих производствах — на 11%, в водоснабжении и утилизации отходов — на 2,2%. Добыча полезных ископаемых упала на 5,5%, обеспечение электричеством, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 10,8%.

Виталина Ярховска