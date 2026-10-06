Зарплата в Курганской области выросла на 6,8%

В январе — июле 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Курганской области составила 76 тыс. руб. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из отчетности Свердловскстата.

Сильнее всего жалованье увеличилось в сфере сельского хозяйства, охоты и рыболовства — на 16,6%, до 59,4 тыс. руб. В топ-3 попали такие направления, как добыча полезных ископаемых (+16,1%, до 93,6 тыс. руб.) и деятельность в области информации и связи (+15,7%, до 92,8 тыс. руб.). Снизилась зарплата лишь в сфере предоставления прочих видов услуг (–7,6%, до 57,3 тыс. руб.).

Реальное жалованье в регионе за первые семь месяцев этого года при этом выросло на 0,5%.

Виталина Ярховска