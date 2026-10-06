Для энергосистемы Кыргызстана поставят 49 блочных подстанций, произведенных в Самаре

В рамках визита делегации ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) на производственную площадку Электрощит Самара прошла приемка блочных комплектных трансформаторных подстанций. Они предназначены для объектов энергосистемы Кыргызской Республики. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

Отгрузка 49 единиц оборудования на объекты заказчика запланирована на четвертый квартал 2026 года.

«Оборудование изготовлено в климатическом исполненииХЛ1 для работы в суровых условиях высокогорья — на открытом воздухе и при температурах до минус 60 °С. Надежность решения подтверждена полным набором испытаний, пройденных в аккредитованных лабораториях, в том числе успешно проведенными испытаниями электрической прочности изоляции, на климатические и механические воздействия, а также сейсмостойкость», — сообщают в министерстве.

Руфия Кутляева