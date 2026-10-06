Пять пассажиров микроавтобуса пострадали при поездке в Магнитогорск

В Нагайбакском округе микроавтобус, следовавший в Магнитогорск, опрокинулся. Пострадали пять человек, сообщает управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла ночью 5 октября на дороге «Южноуральск — Магнитогорск». 43-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace следовал из Челябинска в Магнитогорск на высокой скорости. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в правый кювет во время движения. Травмы получили водитель и его четыре пассажира 32, 33, 47 и 50 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Еще два пассажира в результате происшествия не пострадали. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Виталина Ярховска