В Кунашакском округе в ДТП погиб водитель

После столкновения автомобилей в Кунашакском округе погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 6 октября 21-летний водитель ВАЗ-2114 двигался по подъезду к Екатеринбургу. При неустановленных обстоятельствах он врезался в стоящий на обочине грузовик Skania с полуприцепом, за рулем которого находился 59-летний гражданин. В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте.

Виталина Ярховска