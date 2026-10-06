Из Челябинской области выдворят еще 69 нелегальных мигрантов

Суды Челябинской области вынесли 69 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ, 38 из них — с помещением в Центр временного содержания. Мигрантов задержали в рамках операции «Нелегал», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В мероприятии принимали участие сотрудники управления по вопросам миграции и управления Госавтоинспекции областного полицейского главка, а также представители Пограничного управления ФСБ России по региону. Операцию проводили около пункта пропуска через госграницу Российской Федерации. За первые четыре дня мероприятия полицейские задокументировали 34 преступления и 425 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. По выявленным фактам возбуждено 25 уголовных дел. Закрыт въезд на территорию РФ 51 иностранцу.

Виталина Ярховска