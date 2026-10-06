Директор пермского магазина обвиняется в хищении 1,5 млн рублей

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении директора одного из пермских магазинов, обвиняемой в присвоении в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установило следствие, в 2022 году директор ежемесячно вносила в финансовые отчеты недостоверные сведения о сумме имеющихся в кассе магазина наличных, сумме проведенной инкассации, выданной зарплате. «Сэкономленные» деньги она присваивала. Всего таким образом ею было похищено свыше 1,5 млн руб.