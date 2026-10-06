Текслер заявил о стабилизации ситуации с бензином на Южном Урале

На встрече с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что ситуация на топливном рынке в регионе стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

Александр Новак подчеркнул, что правительством России реализуется комплекс мер, направленных на стабилизацию топливного рынка в целом по стране. В свою очередь, ситуация находится на особом контроле и региональных властей.

«Благодаря системной работе и поддержке правительства Российской Федерации, нефтяных компаний нам удалось в целом стабилизировать ситуацию на топливном рынке региона. Ситуация остается на особом контроле — региональный штаб оперативно реагирует на любые изменения»,— отметил Алексей Текслер.