Юговской молкомбинат не смог оспорить решение ФНС о доначислении 600 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) в удовлетворении требований к федеральной налоговой службе. Как сообщает пресс-служба суда, общество пыталось обжаловать решение ФНС о доначислении НДС, пени и штрафа на общую сумму 600 млн руб. Ранее налоговый орган провел проверку, по итогам которой сделал вывод о неправомерности применения комбинатом ставки по НДС в размере 10% как производителем молочных продуктов. Фактически он производил ряд изделий, которые являются не молочными, а сычужными продуктами, поэтому НДС должен был рассчитываться по ставке 20%. Ранее ЮКМП безуспешно пытался оспорить выводы налогового органа о взыскании в общей сложности около 1,5 млрд руб. по тем же основаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае.