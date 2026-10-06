Минобр Самарской области прокомментировал инцидент в детском лагере в Сызрани

Министерство образования Самарской области взаимодействует с правоохранительными органами по ситуации, произошедшей в муниципальном детском лагере «Дружные ребята» в Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводятся встречи с родственниками пострадавших детей. Министерством организована комиссия, которая проверит условия работы лагеря и проанализирует порядок действий персонала и руководства учреждения при возникновении конфликтной ситуации. По итогам проверки будут приняты меры реагирования», — заявили в ведомстве.

В соцсетях стало распространяться видео, на котором вожатый детского лагеря «Дружные ребята» избил и обматерил детей с аутизмом. Инцидент произошел летом текущего года. По имеющимся данным, пострадали два ребенка с расстройством аутистического спектра.

На записи вожатый отчитывает детей за то, что они якобы не умеют нормально себя вести, а затем переходит к рукоприкладству. Все происходящее снимает на видео девушка. В настоящее время ситуацию изучают в Следственном комитете РФ.

Андрей Сазонов