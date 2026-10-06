В Прикамье продлят льготу по уплате транспортного налога для участников СВО
В Пермском крае будет продлена действующая льгота по уплате транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Фото: пресс-служба краевого правительства.
«Внес в Законодательное собрание Пермского края законопроект, который закрепляет сохранение этой меры поддержки на 2026 год,— написал Дмитрий Махонин в соцсети. — Рассмотрение документа планируется в октябре». Оформить льготу можно будет через налоговую службу или МФЦ.
Льгота по уплате транспортного налога для участников СВО была введена в Прикамье в 2023 году. Ею могут воспользоваться все категории участников боевых действий — мобилизованные, добровольцы и контрактники.
В льготные категории транспортных средств попадают легковые и грузовые автомобили (до 150 л. с.), катера и моторные лодки (до 50 л. с.), мотоциклы, мотороллеры, самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Льгота распространяется только на одно транспортное средство.