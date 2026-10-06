В Прикамье продлят льготу по уплате транспортного налога для участников СВО

В Пермском крае будет продлена действующая льгота по уплате транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

«Внес в Законодательное собрание Пермского края законопроект, который закрепляет сохранение этой меры поддержки на 2026 год,— написал Дмитрий Махонин в соцсети. — Рассмотрение документа планируется в октябре». Оформить льготу можно будет через налоговую службу или МФЦ.

Льгота по уплате транспортного налога для участников СВО была введена в Прикамье в 2023 году. Ею могут воспользоваться все категории участников боевых действий — мобилизованные, добровольцы и контрактники.

В льготные категории транспортных средств попадают легковые и грузовые автомобили (до 150 л. с.), катера и моторные лодки (до 50 л. с.), мотоциклы, мотороллеры, самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Льгота распространяется только на одно транспортное средство.