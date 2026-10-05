Мэрия Астрахани ищет проектировщика генплана города до 2047 года

Управление по архитектуре и градостроительству мэрии Астрахани объявило закупку на подготовку проекта генерального плана городского округа. Начальная максимальная цена контракта превышает 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Подрядчику предстоит разработать документ территориального планирования в течение 210 календарных дней с даты заключения контракта. Контракт будет действовать до конца июля 2027 года.

Согласно техническому заданию, в проект войдут положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения, границ муниципального образования и функциональных зон. Планы по развитию города составят на период до 2047 года, а первые шаги намечены на срок до 2037-го. Отдельно подрядчик подготовит материалы по обоснованию, включая схемы транспортной и инженерной инфраструктуры, карту объектов культурного наследия и раздел о рисках чрезвычайных ситуаций.

Помимо разработки проекта, исполнитель должен будет сопровождать его согласование с федеральными и региональными органами, организовать общественные обсуждения и обеспечить размещение документа во ФГИС «Территориальное планирование».

Заявки на участие в закупке принимаются до 14 октября. Победителя аукциона определят 16-числа.

Нина Шевченко