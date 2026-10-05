На капремонт водовода в Лиманском округе выделили 368 млн рублей
В Астраханской области объявлена закупка на капитальный ремонт магистрального водовода от станции очистки воды в селе Оля до повысительной насосной станции в селе Песчаное. Заказчиком выступает администрация Лиманского муниципального округа. Начальная цена контракта составляет 367,6 млн руб.
Фото: Минстрой России
Подрядчику предстоит заменить аварийные участки общей протяженностью 9,8 км. Работы включают снятие и возврат растительного грунта, земляные работы, устройство закрытого подземного перехода методом горизонтально-направленного бурения, укладку полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, монтаж колодцев и восстановление благоустройства.
Согласно документации, ремонт завершат в сентябре 2028 года. Заявки на участие в закупке принимаются до 16 октября. Итоги подведут 21-го числа.