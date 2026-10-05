Пермский «Молот» обыграл «АКМ»

ХК «Молот» одержал домашнюю победу над тульским «АКМ» в матче ВХЛ — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). До этой встречи клуб из Тулы шел на втором месте в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница ХК «Молот» в соцсети Фото: страница ХК «Молот» в соцсети

Хозяева площадки забросили по шайбе в каждом из периодов. Роман Опалев открыл счет на 7-й минуте, Никита Колесников отличился на 36-й, а Роман Лутцев поставил точку на 52-й. АКМ превзошел хозяев по броскам в створ — 25:24, однако голкипер пермяков Егор Горшков отразил все попытки гостей и оформил «сухарь».

Следующий матч подопечные Льва Бердичевского проведут так же в Перми. Соперником будет клуб «Калуга». Поединок состоится 7 октября.